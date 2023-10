S. MARINELLA – Domani e dopodomani, dalle 10 alle 18, il castello di Santa Severa, ospita “Aspettando Halloween con Dolcetti e scherzetti di tutti i Colori”. La più celebre festa importata dall'America sembra in realtà abbia la sua origine in Europa, più precisamente in Scozia, dove già intorno al 1795 si è iniziato a usare il termine All Hallows' Eve, e cioè vigilia di Ognissanti, poi diventato appunto Halloween. Quest’anno, sarà un dolcetto o scherzetto sostenibile e solidale, caratterizzato dalla proposta di degustazioni per tutti i partecipanti di prodotti tipici di aziende della rete ColDiversa, la rete solidale e sostenibile di realtà food inclusive che vede l’ausilio e l’impiego di persone con disabilità e svantaggio sociale. Sabato e domenica tutti i bambini sono invitati a partecipare a Zucche Diverse, un programma ludico e formativo attraverso laboratori di educazione alimentare e manipolazione di cibi per bambini. Si imparerà a fare i biscotti di Hallowen e poi animazione e giochi all’aperto e una caccia al tesoro a tema. Ma non finisce qui, infatti, per i più piccoli da 6 a 10 anni, il 31 ottobre, alle 15.30 ci sarà un appuntamento da non perdere, con la caccia al tesoro “Trova il fantasma” a cura di Coopculture. Tra piazze, vicoli, e luoghi da scoprire i giovani cacciatori, accompagnati da esperti battipista si cimenteranno in una caccia tutta nuova. Dovranno seguire indizi lasciati da ombre capricciose, sciogliere enigmi proposti da entità senza tempo e stare attenti a non cadere subito in un bel tranello. Se saranno bravi per loro subito arriverà un dolcetto, altrimenti, presto inciamperanno in un “pauroso” scherzetto.