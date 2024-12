CIVITAVECCHIA – Negli ultimi anni, il mercato degli affitti a Civitavecchia e nelle aree circostanti ha subito una trasformazione radicale, dettata dall’esplosione di case vacanze, B&B e affitti brevi. Questa tendenza ha quasi completamente stravolto la disponibilità di immobili tradizionalmente destinati alla locazione di medio-lungo periodo. Lo confermano le testimonianze di diverse agenzie immobiliari locali.

«Negli ultimi cinque anni abbiamo perso praticamente tutte le case abituali: molte sono diventate B&B», afferma un agente immobiliare, sottolineando come persino gli affitti storici siano stati inglobati in questa nuova economia. «I pochi affitti che restano riguardano case vecchie, spesso proposte a prezzi molto elevati». Questa situazione ha reso difficile, se non impossibile, trovare bilocali o trilocali a prezzi accessibili, specie in centro.

«Chi veniva per locare, ora opta quasi esclusivamente per affittacamere e B&B» dichiarano da un'altra agenzia, evidenziando come l’offerta di locazioni sia ormai ridotta al minimo. Il fenomeno, come aggiunge un altro agente immobiliare, è aggravato dai timori di molti proprietari, che preferiscono evitare contratti a lungo termine a causa di possibili problematiche con gli inquilini.

Un altro agente sottolinea il cambiamento radicale del mercato: «Abbiamo perso molti dei clienti storici che affittavano le proprie abitazioni, tanti vengono in agenzia a chiedere ma non abbiamo immobili disponibili. Anche dal punto di vista dell’acquisto e della vendita ormai in zona centrale è quasi impossibile trovare bilocali o trilocali o comunque sono saliti di prezzo a livelli astronomici». Questa trasformazione ha colpito duramente soprattutto i cittadini e le giovani coppie in cerca di soluzioni abitative di medio-piccole dimensioni. A complicare ulteriormente il quadro c’è l’avvicinarsi del Giubileo 2025, che potrebbe spingere ancora più proprietari a puntare sugli affitti brevi, aumentando la pressione su un mercato già saturo. Gli affitti transitori dominano la scena, mentre per i residenti le possibilità di trovare una casa a condizioni eque si riducono sempre più.

«Affittiamo per brevi periodi, massimo un mese» recita un annuncio, emblema della nuova realtà immobiliare. Basta fare un giro sui social, nei vari gruppi di vendita e affitto dove spesso si muovono soprattutto i privati, per trovare altri esempi al limite dell’assurdo. C’è chi parla di pacchetti speciali «dalla domenica al venerdì» rivolti a docenti, studenti e trasfertisti o chi affitta per «massimo 1 mese» o chi, per una abitazione vicina alla stazione ferroviaria scrive «ben collegata con Roma Termini e metro A-Roma».

Insomma, questa evoluzione, se non regolamentata, rischia di spingere ulteriormente verso la marginalizzazione chi cerca un affitto stabile, trasformando Civitavecchia in un territorio sempre meno vivibile per i suoi cittadini, specie quella fascia della popolazione che deve - per reddito o volontà - puntare ad appartamenti di fascia medio-piccola.

