CIVITAVECCHIA – L’amministrazione scende in campo a supporto dell’Adamo e chiama a raccolta la cittadinanza per acquistare un nuovo mezzo per il trasporto dei malati oncologici tramite raccolta fondi online a questo link.

La giunta comunale di Civitavecchia ha deliberato la concessione del Patrocinio gratuito in favore della Adamo Onlus Aps (Associazione Domiciliare Assistenza Malati Oncologici) per la raccolta di fondi, tramite una piattaforma certificata di Crowdfunding, per l’acquisto di un pulmino ibrido per il trasporto di pazienti oncologici per le cure di radioterapia negli ospedali della Capitale.

«L’Adamo è dotata di mezzi Euro 4 ed Euro 5, che saranno interdetti all’ingresso nella Fascia Verde - ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali Deborah Zacchei, promotrice del progetto – per questo, sollecitata dal presidente Massimiliano Riccio, mi sono impegnata per cercare di dare una risposta alla necessità di dotarsi di un nuovo mezzo. Grazie agli uffici, che con la dottoressa Sabrina Bodò hanno lavorato alla pianificazione del progetto, abbiamo aperto questa piattaforma di crowdfunding, che sarà controllata dall’amministrazione comunale e invitiamo tutti i cittadini a dare anche un piccolo contributo che potrà concorrere a un grande risultato per il bene di tutti».

Il presidente Riccio, a nome dell’Adamo, ha ringraziato l’assessore Zacchei che ha fortemente voluto questo progetto, il sindaco e tutta l’Amministrazione per il sostegno: «Acquistare un nuovo pulmino ibrido ci consentirà di trasportare i malati senza incorrere nelle limitazioni di accesso alle “fasce verdi”. Questo progetto si rivolge ai cittadini, agli industriali, alle fondazioni, alle organizzazioni bancarie, finanziarie, associazioni. Come diceva l’assessore, la piattaforma garantirà la totale trasparenza dei contributi e resterà aperta fino al 31 dicembre, ma se il traguardo dei 55-60mila euro sarà raggiunto prima non ci sarà bisogno di arrivare a fine anno».

