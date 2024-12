ALLUMIERE - Ad Allumiere cresce sempre di più la volley-mania: è, infatti, iniziato il countdown per i playoff di pallavolo. Sabato 19 maggio nell'impianto di Allumiere si terrà la gara di andata dei play off. Il presidente Alessandro Maestri al termine della prima fase sottolinea: "Si è chiusa la regular season dei Campionati Regionali, e la nostra squadra femminile di serie D con grande merito e con due giornate di anticipo si è qualificata ai play off per l’accesso al campionato 2024- 25 di serie C.

Nei prossimi due weekend, capiremo la forza della nostra compagine che giocherà domenica 19 maggio prossimo alle ore 20 in casa contro SG volleyroma e la seconda gara a Roma contro Quintilia F1 sabato 25 alle ore 21,00. Un campionato appena conclusosi che ci ha visti sempre protagonisti e sempre in lotta per le prime posizioni, e chissà cosa poteva succedere senza i tanti infortuni e tanti altri problemi che ci hanno afflitto, soprattutto nel girone di andata. Il mio più grande in bocca a lupo alle nostre ragazze ed un forte invito a tutti i nostri sostenitori a tifare Volley Allumiere. Forza ragazze". Sulla stessa linea il primo allenatore Gianluca Papa:

“L'obiettivo è stato pienamente raggiunto grazie al gruppo coeso e compatto che, nonostante durante l’anno ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, non ha mai perso la grinta e la voglia di vincere! Mi preme volgere un ringraziamento speciale al nostro valore aggiunto, l’instancabile “brigata spaccaciocche”, la loro presenza è stata fondamentale! Sono pienamente orgoglioso di questo traguardo, certo che non sia un punto di arrivo ma bensì un punto di partenza. Ora non ci resta che dare il tutto per tutto". Il secondo allenatore Simona Superchi, sottolinea, invece:

“È stata una stagione più che positiva, il gruppo nel tempo si è consolidato dopo l’arrivo di nuove atlete ad ampliare la rosa ad inizio anno. A settembre ci siamo dati come obiettivo il raggiungimento dei play off, un altro tassello mai raggiunto in questa società, giocare i play off per la promozione in serie C. Ora, certi di aver raggiunto l'obiettivo stagionale, ce la metteremo tutta per fare bene, sapendo quanto possa essere difficile, ma consapevoli che nessuno può toglierci la voglia di sognare”.

La dirigente Marina Vittori conclude: “Forti emozioni,gioie paure mi hanno animata costantemente seguendo da dirigente questa meravigliosa squadra a cui devo dire grazie ad ogni singolo componente per avermi apprezzata e amata. Arrivati a fine campionato mi sembra un sogno andare a giocarci i playoff frutto di sacrifici,impegno e lavoro di squadra. Forza ragazze”