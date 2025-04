CIVITAVECCHIA – «Tutti i Soci, i ragazzi e ragazze di AS.S.PRO.HA. OdV ringraziano la Presidente Gabriella Sarracco e tutto il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia per aver accordato all’associazione un contributo di euro 1.500,00 per realizzare l’iniziativa dal titolo "Accendiamo il computer". Il fondo è parte del bando 2024 nell'ambito dei progetti del settore "volontariato, filantropia e beneficenza"».

Lo dichiarano dall’associazione ringraziando l’ente bancario. «Grazie a questo prezioso contributo – proseguono -, finalizzato all’acquisto di PC e stampante per promuovere la conoscenza di base sull’utilizzo del computer e delle tecnologie di scrittura e navigazione internet, i fruitori del Centro Arcobaleno potranno ampliare le attività dell’associazione. Nello specifico i ragazzi, alcuni dei quali già molto attivi nei social, potranno avere degli strumenti utili per la navigazione internet e l’uso ludico formativo di Youtube. La Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia da sempre vicina alle istanze del territorio conferma ancora una volta la sensibile propensione ad affiancarsi alla As.s.pro.Ha. Onlus in modo concreto per sostenere le importanti attività portate avanti da oltre 40 anni nel mondo della disabilità».

