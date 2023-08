ALLUMIERE - Dopo il grande successo ottenuto con la 57^ edizione del Palio delle Contrade di Allumiere che ha visto un numero record di presenze a tutti gli eventi, il delegato al Palio Augusto Superchi e la presidente dell'AssoContrade Tiziana Franceschini stilano un bilancio molto positivo della manifestazione.

"Mi trovo a tirare le conclusioni della seconda edizione da delegato al Palio delle Contrade di Allumiere e devo dire che sono soddisfatto, perché anche se gli imprevisti e gli ostacoli non sono mancati, quella del 2023 è stata una bellissima manifestazione - spiega il delegato al Palio, Augusto Superchi - il lavoro che è stato fatto in collaborazione con le Contrade e con l’Associazione delle Contrade durante i mesi invernali ha dato i suoi frutti, così come la collaborazione per la realizzazione della manifestazione sia con loro che con la Pro Loco, gli altri amministratori e il Gruppo di volontari. Sicuramente c’è qualcosa da perfezionare, da limare o su cui lavorare per migliorare, ma credo di aver imboccato la strada giusta, quella del dialogo e del confronto con tutte le realtà associative, con le Contrade e con l’Associazione, al fine di progredire sempre e, soprattutto, per riuscire a portare il Palio di Allumiere al primo posto in Italia per fama, perché è quello che merita il nostro Palio. Vorrei inoltre ringraziare il parroco di Allumiere, Don Roberto, per la sua disponibilità e collaborazione".

La presidente dell'AssoContrade, Tiziana Franceschini ci tiene invece a dire che: “La 57sima edizione del Palio delle Contrade è stata un’edizione ricca di cambiamenti, frutto del lavoro delle sei Contrade in Associazione e della collaborazione con il delegato. Qualcosa è riuscita bene, altre cose sono da perfezionare, però crediamo che il lavoro fatto in modo cooperativo sia la sola via per aiutare il Palio a crescere”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA