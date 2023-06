TARQUINIA - Un assaggio dell’Italia e delle sue bollicine più buone. Una due giorni per scoprire e sorseggiare in riva al mare, tra un calice e l’altro, l’eccellenza di alcune delle migliori cantine italiane, dal nord al sud della Penisola.

Arriva Tarquinia Lido, il 22 e il 23 luglio, la seconda edizione del “Bollicine Summer Fest”. “Una ripartenza per il “Bollicine Summer Fest Tarquinia Lido”, dopo gli anni segnati dalla pandemia – affermano i promotori -. La rassegna nasce nel 2019 su iniziativa di alcuni operator balneari, per creare un evento che aprisse ufficialmente l’estate. La prima edizione si svolse il 21 e 22 giugno. Veneto, Lazio e Puglia erano stati le regioni scelte per rappresentare l’eccellenza italiana in bollicine”. L'idea centrale del progetto è quella di realizzare un festival non solo per il Lido ma per Tarquinia, in grado di offrire una proposta allettante per i turisti e in grado di richiamare visitatori dai comuni limitrofi. Una grande festa di mezza estate dedicata a un’eccellenza italiana e al mare, con l’obiettivo di creare una rassegna che possa entrare a far parte stabilmente del calendario degli eventi estivi, per diffondere e rafforzare la capacità di promuovere la città e il suo territorio. “La macchina organizzativa è al lavoro per la realizzazione della manifestazione – concludono i promotori -. Stiamo raccogliendo le ultime adesioni delle attività commerciali del Lido e delineando il programma degli spettacoli che animeranno le due serate”. Il “Bollicine Summer Fest Tarquinia Lido” è organizzato da Confcommercio Lazio Nord, Sindacato Italiano Balneari, Federbalneari Italia, Assotur e Divini Commercianti. È possibile seguirne gli aggiornamenti sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/tarquinialidobollicinesummerfest.

©RIPRODUZIONE RISERVATA