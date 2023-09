CIVITAVECCHIA – Ci sarà anche un po’ di Civitavecchia alla Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2023 di Frascati Scienza. Una settimana dedicata alla scienza con eventi in tutte le città del Lazio per un appuntamento da non perdere assolutamente. E proprio a Frascati, nel cuore del festival, ci sarà il civitavecchiese 3Dberto - specialista del settore - (3Dberto.it), Alberto Monachini, che insieme all’organizzazione di metasport Omnium - che si occupa anche di learning nel metaverso - ha organizzato Gravity sketch - creare nel metaverso. «Praticamente - ha spiegato Monachini - guideremo piccoli gruppi nelle prime fasi della progettazione 3D in realtà aumentata, quindi creeranno cose utilizzando il software gravity sketch». Una postazione per conoscere meglio l'utilizzo di tecnologie quali la Realtà Estesa (XR), la Realtà Aumentata (AR) e la Realtà Virtuale (VR) e il loro impatto nel settore del lavoro, concentrandosi in particolare sulla possibilità di collaborare e interagire negli spazi. Durante le sessioni di formazione, i partecipanti verranno guidati da esperti del campo nel processo di modellazione 3D e di XR utilizzando visori VR.

©RIPRODUZIONE RISERVATA