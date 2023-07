TARQUINIA - Domenica 30 luglio, alle 12,20 su Rai1 e Rai Italia, andrà in onda una puntata di Linea Verde dedicata alla costa nord del Lazio. Focus anche sulle Saline di Tarquinia, borgo ottocentesco recuperato e valorizzato dove fino alle fine degli anni ’90 si raccoglieva il sale. Qui sorge un’eccellenza a livello internazionale nell’ambito della ricerca scientifica: il Centro ittiogenico delle Saline, dedito alla pratica del “restocking” per la riproduzione di specie marine destinate al ripopolamento degli ecosistemi marini e, in mare, la liberazione dei piccoli astici. Attenzione anche alle 6.000 sepolture, le più antiche delle quali datate VII secolo a.C, 200 quelle decorate con affreschi perfettamente conservati che compongono lo straordinario spettacolo della Necropoli Etrusca più importante del Mediterraneo, e, dal 2004, meraviglioso gioiello artistico inserito nel Patrimonio Mondiale Unesco.