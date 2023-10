Vittoria Tassoni*

Chi dice che un’acquacotta non può coccolarti i sensi e avvolgerti in un caldo abbraccio di sapori tradizionali e genuini? L'acquacotta con le puntarelle di zucchine che prevede l'utilizzo di questa verdura fresca e croccante è una variante della classica acquacotta maremmana.

Le puntarelle di zucchine sono il germoglio della pianta di zucchine, che si raccoglie quando le piante stanno terminando il loro ciclo, ma la parte apicale è ancora tenera. In questa ricetta, le puntarelle di zucchine vengono aggiunte a patate, cipolle e alcuni pomodori.

Ingredienti per 4 persone:

5-6 punte di zucchine

1 cipolla dorata

5-6 patate medie con la buccia rossa

1 spicchio di aglio

3 pomodorini pachino

1 peperoncino

pane raffermo di grano duro

olio extravergine di oliva

sale

Preparazione:

Pulisci le puntarelle, togliendo le parti dure e filamentose, lasciando attaccate le piccole zucchine e aggiungendo anche qualche foglia più piccola.

Mettile a bagno in una ciotola e lavale accuratamente.

Pulisci le patate e tagliale, a seconda della grandezza, in quarti oppure in una misura che non superi i circa 3x3 cm e mettile a bagno.

In una pentola versa 4 cucchiai di olio, aggiungi lo spicchio di aglio, il peperoncino tagliato a metà e la cipolla affettata sottilmente.

Versa i pomodorini, poi le patate e fai insaporire per circa 10 minuti.

Aggiungi le puntarelle nella pentola del soffritto, fai insaporire altri 5 min e poi versa acqua fino a coprire le verdure.

Cuoci fino a quando le patate non si infilzeranno con una forchetta.

Aggiusta di sale.

Impiatta, versando prima il pane raffermo tagliato a fette nel fondo del piatto, coprendolo poi con le verdure e aggiungendo infine un filo d’olio a crudo. È un piatto semplice e gustoso, perfetto per una cena estiva, si può servire sia calda che fredda.

*Vittoria Tassoni

cuoca dell’Alleanza Slow Food, esperta di cucina etrusca e medievale e membro Aifb

Seguimi su:

https://www.instagram.com/vittoria.tassoni/?hl=it

https://www.facebook.com/vittoriaincucina