VITORCHIANO - Con la deliberazione n.252 del 1/06/2023 della Regione Lazio, avente per oggetto l'apertura dei termini per la raccolta delle domande del "Fondo Unico per il welfare dello studente e del diritto allo studio", si prevede l'erogazione di borse di studio ai sensi del D. Lgs 63/2017 per l'anno scolastico 2022/23 al fine di contrastare la dispersione scolastica. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 14 luglio 2023. Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63, in particolare, ha istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. Allo scopo di finanziare le suddette borse di studio il ministero dell’Istruzione e del Merito con decreti annuali assegna risorse alle Regioni demandando loro il compito di determinare l’importo della singola borsa di studio ed il livello di Isee per poter accedere al beneficio. Le borse di studio vengono erogate dal ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni anno scolastico sulla base degli elenchi dei beneficiari che le regioni trasmettono annualmente mediante caricamento nell’apposito sistema informatico messo a disposizione dal ministero.

E’ possibile ottenere maggiori informazioni sul sito web del Comune di Vitorchiano o al link https://comune.vitorchiano.vt.it/.../fondo-unico-welfare. Potrà essere inoltre contattato l’ufficio segreteria del Comune ai seguenti recapiti: signora Sonia Serafini 0761 373731; mail s.serafini@comune.vitorchiano.vt.it.