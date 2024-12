LADISPOLI - Anche gli studenti del Di Vittorio nella nuova consulta provinciale, un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca composto da due allievi per ogni istituto secondario superiore. A rappresentare la scuola ladispolana sono Simone Quattrocchi e Martina Ferrazzi. «Vogliamo combattere per la nostra palestra – hanno detto – ma anche ottenere tavoli istituzionali di confronto per dibattere i temi più urgenti della vita scolastica, come la riforma dei PCTO, indispensabile al fine di garantire maggiore sicurezza agli studenti. È necessario creare occasioni di riflessione condivisa che coinvolgano anche i docenti. Sicuramente – hanno aggiunto – è necessario sfruttare al massimo i nostri organi di rappresentanza, soprattutto le commissioni di lavoro, che devono essere convocate con maggiore frequenza rispetto a quanto avvenuto sinora».

