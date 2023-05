Lo speaker di Radio Deejay, Michele Wad Caporosso, conduttore di “Say Waaad?”, a Viterbo per il suo “University tour 2023”, il giro d’Italia negli atenei con radio affiliate a RadUni. L’iniziativa è stata promossa dall’Università della Tuscia e curata dalla sua web radio ufficiale, Radio Unitus, nata nel 2016. Caporosso è un giovane conduttore radiofonico, dj, giornalista e scrittore, considerato una delle figure più influenti nel settore urban italiano. Wad ha firmato articoli per Rolling Stone, Vogue, Wired, GQ. È inoltre tra i protagonisti di The Rap Game, format Bbc in onda sulla Rai. “La radio è magia: permette ai timidi di far uscire la propria personalità”, inizia con queste parole Wad, speaker di Radio Deejay, il suo incontro di lunedì scorso davanti a un centinaio di studenti e studentesse dell’Ateneo viterbese e dei licei del territorio. L’incontro ha riscosso notevole successo anche tra i docenti presenti. La tappa all’Università della Tuscia si è tenuta nel Chiostro Rinascimentale, dove Wad ha dialogato con studenti e studentesse non solo di musica ma anche della cultura delle giovani generazioni. Infatti, più volte nel corso dell’incontro sono emerse riflessioni importanti su quello che i Millennials e la generazione Z hanno ereditato e sulla necessità di avere punti di riferimento. Wad, laureato in Scienze politiche, ha esortato tutti e tutte a non avere timore dei fallimenti, a curare la propria cultura, e seguire le proprie passioni. Uno dei momenti più commoventi dell’incontro è stato durante la lettura di una poesia da parte di una studentessa dell’Ateneo, che ha scelto di leggere a Wad le sue riflessioni in versi sulla complessità della vita. Lo speaker poi, visibilmente commosso, l’ha abbracciata affermando che il suo tour ha proprio l’obiettivo di incontrare “persone vere”. La masterclass ha permesso a centinaia di studentesse e studenti di scoprire la radio, uno strumento di comunicazione che continua a evolvere da oltre cento anni e che continua ad essere uno dei media più inclusivi a nostra disposizione. «Ragazzi e ragazze di una poesia unica. E’ bellissimo parlare, abbracciare e addirittura vedervi aperti e liberi fino a piangermi davanti. Unbelievable!», così commenta Wad pochi minuti dopo la conclusione della masterclass.