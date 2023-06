Il dipartimento di Scienze ecologiche e biologiche dell’Unitus ha organizzato una giornata dedicata alla conoscenza degli insetti impollinatori della città di Viterbo. L’orto botanico Angelo Rambelli, oggi, ha ospitato un incontro volto alla sensibilizzazione della comunità in merito all’importanza della biodiversità, con particolare riferimento agli insetti impollinatori. Ci sono stati gli interventi di docenti e ricercatori, tra i quali Pierfilippo Cerretti, entomologo dell’università La Sapienza di Roma, Andrea Chiocchio, Adriana Bellati, Marcella Pasqualetti e di Daniele Canestrelli, direttore del Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche. A parlare degli Impollinatori della Tuscia anche gli studenti e le studentesse delle classi Iiibs, Iiids e Ivcs del liceo scientifico Paolo Ruffini, accompagnati dalla dirigente, Claudia Prosperoni. Durante il progetto, gli studenti si sono trasformati in veri e propri ricercatori, occupandosi della raccolta degli insetti in tre aree della città a diverso grado di naturalità.