“Sussurri della Tuscia - segreti nell'ombra” è il primo podcast prodotto dall'Università degli Studi della Tuscia che racconta i misteri della provincia viterbese. In collaborazione con Radio Unitus, la web radio di Ateneo, la serie approfondisce i miti, le leggende e i misteri che caratterizzano e avvolgono luoghi caratteristici e senza tempo della Tuscia.

Il progetto è stato promosso dalla Cattedra di Culture Digitali e Social Media del professor Michele Zizza e realizzato completamente dagli studenti del terzo anno del Corso di Laurea in Comunicazione, Tecnologie e Culture Digitali (L 20) e del Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali (L 1).

Il lavoro sarà presentato al Dipartimento di Scienze Umanistiche della Comunicazione e del Turismo - Complesso Monumentale di Santa Maria in Gradi, venerdì 15 dicembre, alle ore 16.00, presso nell'Aula 5. All'evento sono invitati i giornalisti e gli amministratori locali per un dibattito sul lavoro digitale nato per promuovere il territorio. La serie, fatta di 10 episodi, sarà lanciata sui social media e sarà ascoltabile sulla piattaforma Spotify.

