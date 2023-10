L’Università degli Studi della Tuscia ha emesso un bando, in scadenza al 6 novembre per l’assegnazione di numerose borse di studio del valore di 500 euro ciascuna per gli immatricolati all’anno accademico 2023/24 nei corsi di laurea professionalizzanti. Questa iniziativa è finalizzata a promuovere l’accesso ai corsi di studio che rientrano nelle nuove lauree professionalizzanti direttamente abilitanti, introdotte dalla legge 163/2021.

I Ministeri dell’Università (MUR) e della Giustizia hanno emanato sei decreti attuativi di questa legge tra i mesi di maggio e giugno. Questi decreti stabiliscono che chi consegue una laurea in uno dei corsi professionalizzanti non dovrà più sostenere un esame di Stato abilitante, poiché la laurea stessa conferisce l’abilitazione.

Una caratteristica unica di questi corsi è infatti che il terzo anno di corso corrisponde a un periodo di tirocinio in azienda per tutte le studentesse e gli studenti iscritti. Questa esperienza offre la possibilità di acquisire competenze pratiche e di sviluppare reti professionali, aumentando notevolmente le loro prospettive di impiego. In questo modo, possono avviarsi direttamente in una carriera professionale di successo già durante il percorso di studio.

I corsi di laurea professionalizzanti sono particolarmente richiesti dalle imprese e offrono opportunità di impiego in settori diversificati. Ad esempio, all’Unitus, si spazia dall’edilizia ai settori dell’allevamento e del vivaismo. Per incentivare l’iscrizione a tali corsi, l’ateneo viterbese ha lanciato una nuova selezione pubblica per l’assegnazione di borse di studio destinate a studentesse e studenti che si iscriveranno per la prima volta all’università nell’anno accademico 2023/2024 ai seguenti corsi di studio professionalizzanti: produzione Sementiera e Vivaismo che fornisce competenze specifiche per la programmazione e la gestione della produzione sostenibile di semi e giovani piante di alta qualità; tecnologie per la Gestione Sostenibile dei Sistemi Zootecnici che mira a formare tecnici esperti in grado di gestire attività tecniche e professionali legate ai sistemi zootecnici; tecniche per la Bioedilizia che si propone di formare figure di tecnici laureati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali, con un’enfasi sulla bioedilizia e sulla progettazione sostenibile degli edifici.

«Queste borse di studio rappresentano un’opportunità straordinaria per studentesse e studenti che ambiscono a costruire una carriera nei settori professionalizzanti offerti dalla nostra università», dichiara Giuseppe Calabrò, delegato del rettore per i rapporti con le imprese.

«Questa iniziativa dimostra il nostro impegno a fornire alla nostra comunità studentesca le migliori opportunità educative e a prepararli per un futuro di successo nei settori in forte domanda».

Per informazioni sul bando consultare il link: https://titulus-unitus.cineca.it/albo/viewer?view=html riferimento n. 250 del 19.10.2023. Per informazioni sui corsi di laurea si rimanda al sito web: https://unitusorienta.unitus.it/cosa-si-studia/corsi-di-laurea/.

