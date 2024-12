BLERA - Il Comune di Blera, sempre attento alla cultura e ai più giovani, regala di nuovo una strenna natalizia speciale a tutti i ragazzi dell’istituto comprensivo Andrea Scriattoli della sede “Fratelli Alberti” di Blera.

Nella mattinata di mercoledì 18 dicembre, accolti dalla dirigente scolastica Deborah Puntel, il sindaco, Nicola Mazzarella, l’assessore alla Cultura Daniele Ridolfi, la consigliera comunale con delega all’Istruzione Vienna Cancellu e l’assessore alle Politiche sociali Margherita Sarnà, hanno accolto la scrittrice Roberta Mezzabarba presso i locali della scuola.

Alla presenza di tutti i ragazzi è stato presentato dall’autrice l’ultimo volume della collana “I quaderni ddella Tuscia” intitolato “Civitella Cesi e la millenaria storia di un Principato” dedicato appunto alla graziosa frazione del Comune di Blera. «Questo è l’ottavo volume della Collana Editoriale che nasce proprio a Blera poco più di due anni fa: l’assessore Daniele Ridolfi del Comune di Blera, alla fine dell’estate 2022, mi aveva commissionato un volume che raccogliesse alcune delle storie e delle curiosità più significative del loro territorio. Era in assoluto il primo libro su commissione che scrivevo. A dicembre 2022 l’amministrazione comunale, in occasione dell’uscita del volume ne ha voluto fare dono a ciascuno dei ragazzi della scuola di Blera. È stata una esperienza così bella che mi sono detta: “Perché fermarmi qui?”. Il progetto editoriale “I quaderni della Tuscia”», continua la Mezzabarba. -«conterà al suo completamento 65 volumi, uno per ogni comune della provincia di Viterbo e per 6 dedicati alla Città di Viterbo. Questo sarà un modo per mettere in salvo storie, tradizioni e tutto il sapere legato alla nostra bella Tuscia». E l’amministrazione comunale di Blera, con la complicità di un rubicondo Babbo Natale, ha voluto anche quest’anno fare dono ai suoi piccoli cittadini di una copia del volume “I quaderni della Tuscia – Civitella Cesi” e la millenaria storia di un Principato, invitando poi la scrittrice a intavolare una serie di incontri con i ragazzi per parlare delle storie in esso contenute. Una lode alla scrittrice Roberta Mezzabarba per aver intrapreso questo bellissimo e impegnativo percorso di narrazione, all’illustratore Vincent Vincenzoni per le meravigliose illustrazioni che accompagnano la narrazione e ai virtuosi Comuni come Blera, attenti alla salvaguardia della loro storia.

