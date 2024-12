È tutto pronto per accogliere le future matricole in occasione degli Open Days che si terranno dal 20 al 22 febbraio 2024 rispettivamente presso i Poli di Viterbo, Civitavecchia e Rieti.

Le studentesse, gli studenti e le loro famiglie, saranno accolti presso le strutture dell’ateneo, le aule e gli stand informativi, dove sarà possibile reperire informazioni e materiali sui percorsi formativi, parlare con docenti e studenti, partecipare a workshop e approfondimenti e conoscere tutti i servizi disponibili e le numerose iniziative a sostegno delle famiglie. L’obiettivo delle giornate di Open Days è proprio quello di aiutare studentesse e studenti delle scuole superiori nella scelta del proprio percorso di studio, per una scelta universitaria consapevole. Il panorama dell’offerta formativa spazia tra le aree umanistico-sociale, scientifico-tecnologica e professionalizzante, con un numero sempre maggiore di corsi erogati interamente in lingua inglese favorendo l’apertura e lo scambio internazionale di studentesse e studenti e creando reali opportunità di esperienza e di crescita.

Con 22 corsi di laurea triennale, 23 corsi di laurea magistrale, 2 corsi a ciclo unico, e 3 corsi di laurea professionalizzanti l’Università della Tuscia rappresenta, per la comunità studentesca del territorio e non solo, l’opportunità di accedere a una formazione universitaria di qualità, inclusiva ed accessibile.

L'evento si aprirà il 20 febbraio alle ore 9:30 presso l’Auditorium di Santa Maria in Gradi con il saluto di benvenuto del Magnifico Rettore Stefano Ubertini e, a seguire, le attività e le presentazioni si terranno nei chiostri e nelle aule del Complesso, che ospiteranno gli Info Point dei Dipartimenti e degli Uffici per accogliere i partecipanti, dare loro informazioni e presentare i corsi di Laurea.

Per la partecipazione, è prevista la registrazione tramite la compilazione di un modulo on line .

Durante le giornate di Open Days sarà possibile sostenere gratuitamente e online i test di ingresso, per tutte le macroaree, umanistico-sociale, scientifico-tecnologica ed economica, per Design e l’Industria Sostenibile e il Territorio e per i corsi di laurea a numero programmato. Per i richiedenti, sarà possibile fruire di misure compensative e dispensative per il sostenimento del test. Sarà possibile prenotare il proprio test all’indirizzo https://www.unitus.it/entra-in-unitus/come-iscriversi/test-di-ingresso/

Nella giornata del 21 febbraio, l'Open Day si sposta a Civitavecchia dove verrà presentata l'offerta formativa erogata presso questo polo didattico dell’ateneo e, il 22 febbraio, presso il polo didattico di Rieti.

Maggiori informazioni sull’evento all’indirizzo https://www.unitus.it/news/news/open-day-2024/

Le giornate di Open Days si inseriscono tra le numerose iniziative previste per il 2024, anno in cui ricorrono i quarantacinque anni dalla fondazione dell’Università degli Studi della Tuscia, durante il quale si succederanno eventi culturali aperti al pubblico nella città. Per informazioni sugli eventi visitare la pagina dedicata https://www.unitus.it/terza-missione/45-anni-di-unitus/