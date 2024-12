CIVITAVECCHIA – Mercoledì prossimo, 27 marzo, alle 16 presso l’aula magna del liceo musicale Galilei di via dell’Immacolata si terrà "Tutto Flauto", un concerto dedicato al flauto traverso.

Sarà per quella posizione appunto "di traverso". Sarà per la brillante carica virtuosistica. Sarà per il suo metallo prezioso che luccica. Sarà perché il flautista, mentre suona, riesce a guardare il pubblico negli occhi, come se parlasse "vis a vis". Sarà perché è l'unico strumento che quando lo suoni non lo vedi più, te lo devi immaginare e già questo lo rende magico. Sarà quel che sarà ma il flauto traverso gode di grande fascino e popolarità.

Tra tutti gli strumenti musicali, è uno dei più versatili, grazie all’estensione che può raggiungere e alla dolcezza del suo suono, che lo rende perfetto per qualsiasi accompagnamento e per suonare vari generi di spartiti dalla musica classica come strumento solista, in ensemble o in orchestra, ma anche nel jazz e persino nel rock. La dolcezza ed espressività del suo suono nasce dall'imboccatura libera, un semplice foro sulla canna, che permette al musicista di ottenere ogni tipo di effetto timbrico (armonici, soffi, colpi di chiave, frullato, suono cantato, ecc.).

Uno strumento affascinante dunque, con secoli di storia alle spalle. Un’origine sconosciuta che si perde nella notte dei tempi (in una caverna è stato ritrovato un pezzo d’osso con fori praticati dall’uomo, risalente a circa cinquantamila anni fa). Da Bach a Prokofiev, da Händel a Donizetti, da Mozart a Debussy, da Beethoven a Maderna sono innumerevoli i compositori di ogni epoca che hanno scritto partiture per flauto.

Non potevano non celebrarlo gli alunni della classe di flauto traverso del Liceo Galilei della professoressa Lopriore in una giornata dedicata nella quale si esibiranno anche gli alunni di flauto della scuola di musica Verdi di Tolfa con la professoressa Luigina Sestili, della scuola di musica Pucitta dell'Associazione musicale Ponchielli di Civitavecchia con la professoressa Federica Rossi, dell'Associazione Amici della Musica di Allumiere, dell'Associazione Unione Musicale di Civitavecchia, dell'Associazione Bandistica G. Puccini di Oriolo Romano e dell'Associazione Banda Musicale E. D'Aiuto di Canale Monterano con il professor Pino Tidei.

Saranno quasi in trenta i giovani flautisti che si esibiranno mercoledì 27 marzo presso il Galilei a testimonianza della diffusa passione e popolarità di questo strumento.