SORIANO NEL CIMINO - Nemmeno la pioggia riesce a fermare la carovana di “Giovani a colori”. A Soriano nel Cimino è stato un giorno di festa per i tantissimi giovani delle scuole del territorio che hanno partecipato all’evento organizzato dal comune insieme all’Associazione Juppiter per promuovere la legalità e la pace.

Primo appuntamento in piazza della Repubblica per gli alunni dell’istituto comprensivo “Ernesto Monaci” e della scuola dell’infanzia Nostra Signora di Lourdes di Soriano che, sfidando il cielo plumbeo, hanno raggiunto in un lungo corteo colorato piazza Vittorio Emanuele.

Un grande abbraccio ha unito i ragazzi di tutte le età, fieri di aver raccontato la legalità e la pace negli striscioni che hanno messo in mostra attraversando il centro di Soriano nel Cimino.

Ad accogliere i ragazzi sono stati Emilia Conti, dirigente scolastica del’Ic Monaci, e suor Cristina per il Nostra Signora di Lourdes; hanno portato il loro saluto, Paola Tranfa, assessore ai Servizi sociali, e Rachele Chiani, vicesindaco con delega alla Scuola del comune di Soriano nel Cimino. Poi, divisi in gruppi, gli studenti hanno portato i propri sogni anche in giro per i vicoli e le piazze, scrivendo e disegnando a terra i loro pensieri con gessetti colorati. A questo punto l’imprevisto della pioggia poteva far pensare al peggio, ma grazie alla disponibilità del parroco, Padre Valdo, i ragazzi hanno concluso la loro giornata di festa all’interno del Duomo. Prima dei saluti finali c’è stato spazio per la premiazione dello striscione, andato agli alunni della scuola dell’infanzia dell’istituto Monaci ai quali è stato simbolicamente regalato un albero d’ulivo di cui dovranno prendersi cura. Non è mancato il momento dedicato al progetto “Destinazione Capo nord” realizzato da Juppiter che fra pochi giorni – il 19 giugno – vedrà partire una carovana composta da adolescenti, comunicatori, educatori e ragazzi diversamente abili per attraversare tutta l’Europa e raggiungere il punto più lontano del nostro continente, ovvero: Capo nord.

«Oggi è stata una bellissima giornata di festa e colori – ha detto il sindaco Roberto Camilli –. Bello vedere tanti bambini all’interno del Centro storico. Grazie all’istituto Monaci e alla scuola Nostra Signora di Lourdes. Mi auguro che l’evento si ripeta all’insegna della legalità e della pace, ne abbiamo tanto bisogno per il cambiamento del futuro”. Poi un invito a tutti i ragazzi: “Partecipate alle attività che vengono svolte alla Casa delle Arti Fabrizio De Andrégestita dall’associazione Juppiter che ringrazio per quanto sta facendo a Soriano».

Salvatore Regoli, presidente di Juppiter ha fatto riferimento alla ricorrenza del prossimo 5 giugno, 80esimo anniversario del bombardamento che costò la vita a 188 persone. «Ottant’anni fa in piazza a Soriano c’era un carro armato – ha detto Regoli -, oggi ci sono 700 tra bambini e ragazzi a fare festa. Impegniamoci ogni giorno per dare ai nostri ragazzi questa possibilità educandoli sempre alla pace e all’inclusione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA