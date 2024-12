TUSCANIA – Sull’Onda del Gusto, in collaborazione con il Gruppo archeologico città di Tuscania Aps, è lieto di annunciare il lancio del progetto educativo “Territorio e gusto in gioco” dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia di Tuscania. Progettato e curato da Martina Moscini, in stretta collaborazione con Viktoriya Petrova, il progetto ha lo scopo di offrire ai più piccoli una straordinaria opportunità di esplorare il mondo che li circonda.

In partnership con diverse associazioni del territorio, tra cui l’associazione Kathàiro – Odv, Coldiretti Viterbo, Polisportiva Tuscania Ssd Arl, Febo Aps, Comitato Carnevale Tuscanese Aps, il Masci Tuscania 1 e con il supporto di esperti del settore come Marcella Fanzaga, Elisa Mancini e Veronica Scognamiglio, il progetto “Territorio e Gusto in Gioco” si propone di offrire un’esperienza educativa completa e stimolante. Attraverso un mix di attività pratiche, giochi creativi e approfondimenti didattici, i partecipanti saranno guidati in un viaggio di apprendimento che abbraccia temi fondamentali come il territorio, il gusto, l’esplorazione sensoriale, l’ambiente, l’espressione artistica e la nutrizione. Durante il corso del progetto, i bambini avranno l’opportunità di immergersi nelle ricchezze del territorio circostante, imparando a riconoscere e apprezzare i prodotti locali, a comprendere l’importanza della sostenibilità ambientale e a stabilire un legame autentico con la natura attraverso attività dinamiche. Martina Moscini, curatrice del progetto, condivide il suo entusiasmo: «Sono entusiasta di presentare il progetto ‘Territorio e Gusto in Gioco’, un’iniziativa che ho avuto il privilegio di progettare e curare insieme al mio team e ai nostri preziosi partner. Crediamo che l’apprendimento debba essere un’avventura divertente e proprio per questo abbiamo ideato un programma ricco di attività pratiche, giochi creativi e momenti di approfondimento, che permetteranno ai bambini di esplorare e comprendere in modo tangibile concetti importanti come la sostenibilità ambientale, la nutrizione e l’importanza di connettersi con la natura». «Fin da subito il Gruppo archeologico città di Tuscania ha creduto in questo progetto didattico – dichiara il direttore Alessandro Tizi – che coinvolge molte realtà associative di Tuscania in una rete di collaborazione molto forte. Un progetto formativo incentrato sui più piccoli, sugli studenti della scuola dell’infanzia, ideato e creato per loro e per la loro crescita, in un connubio di esperienze diverse ma legate tra loro per il conseguimento di scopi comuni».

«Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine alla Fondazione Carivit, alla Camera di commercio Rieti-Viterbo per il patrocinio e il sostegno fornito al progetto. Con il profumo dell’entusiasmo nell’aria, ‘Territorio e Gusto in Gioco’ si prepara a tracciare nuove strade di scoperta e apprendimento, offrendo ai più piccoli il gusto autentico di un’educazione stimolante, nutrendo la loro voglia di apprendere e di crescere con passione», concludono dal Gruppo archeologico Città di Tuscania.

