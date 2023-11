TARQUINIA – Alla sede centrale dell’Istituto d’istruzione secondaria superiore Vincenzo Cardarelli di Tarquinia si è tenuta nelle scorse settimane una lezione davvero speciale. In cattedra, di fronte alle classi quinte del Liceo Scientifico e terza dell’indirizzo Geometra, lo scultore Claudio Capotondi ha trattato della Colonna Traiana. L’artista, nativo di Tarquinia, ha al suo attivo numerosi viaggi in Europa e in America dove ha effettuato esposizioni ed installazioni di opere nel corso della sua carriera, ricevendo numerosi premi.

Quella che è stata proposta non si è rivelata una semplice dissertazione storico artistica, bensì un’analisi della struttura del celebre monumento sotto il profilo costruttivo: l’approvvigionamento della materia prima, il taglio, il trasporto (dalle Alpi Apuane a Roma via mare) e la posa in opera in sito. “I ragazzi hanno reagito con partecipazione e interesse - ha commentato il professor Angelo Anzellini che ha assistito insieme ai colleghi, professore Carmine Leta, professoressa Amalia Di Biagio e professoressa Stefania Sabbatini - e alla fine della lezione hanno posto numerose domande tecniche.” “Siamo molto onorati della presenza del maestro Capotondi- ha sottolineato la dirigente scolastica Laura Piroli - Ha ospitato me e i docenti presso il suo studio, mostrandoci i suoi meravigliosi bozzetti e proponendoci questa coinvolgente iniziativa. Cogliamo, quindi, l’occasione per ringraziare il maestro Claudio Capotondi della disponibilità, della gentilezza e della competenza che ha voluto condividere con i nostri allievi. Voglio ringraziare, inoltre, anche la professoressa Manuela Paganelli che ha organizzato questo incontro a scuola”.