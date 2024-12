LADISPOLI - La Ladispoli 1 accoglie un numero straordinario di visitatori durante l’Open Day. Genitori e bambini hanno potuto scoprire le attività e i progetti che animano i diversi plessi scolastici, partecipando a un evento ricco di entusiasmo e creatività. La giornata si è aperta nel plesso Falcone, dove gli studenti della scuola secondaria hanno celebrato con orgoglio il conseguimento delle certificazioni Cambridge di lingua inglese e DELF di lingua francese. Le attestazioni, simbolo dell’impegno degli alunni e della qualità dell’offerta formativa dell’istituto, sono state consegnate direttamente dalla dirigente scolastica Antonella Mancaniello, in una cerimonia carica di emozione. Nel plesso Livatino, protagonisti sono stati i bambini della classe quarta della primaria, che si sono esibiti in un concerto di flauti. Successivamente, si sono svolti laboratori manuali e motori a tema spazio e stelle, durante i quali i bambini hanno creato razzi e pianeti con materiali colorati, esprimendo tutta la loro creatività. Queste attività hanno coinvolto sia i bambini della scuola dell’infanzia sia quelli della primaria, regalando momenti di scoperta e divertimento. Il plesso Rodari ha accolto genitori e bambini con un’attività manuale organizzata dalle insegnanti, mentre nel plesso Borsellino i più piccoli hanno partecipato a laboratori motori ed esperienziali, pensati per far conoscere l’ambiente scolastico attraverso il gioco e la scoperta. Ritornando al plesso Falcone, i docenti della scuola primaria hanno proposto un innovativo laboratorio di pixel art per la creazione di biglietti di auguri natalizi, riscuotendo grande entusiasmo tra i bambini. La giornata si è conclusa con un coinvolgente concerto, che ha visto anche l’esibizione della professoressa Paola Turchetta, docente di musica, e degli alunni, regalando a tutti i presenti un momento di gioia e condivisione. «Questo Open Day è stato un grande successo, e non posso che essere orgogliosa dell’impegno dimostrato dai nostri docenti e studenti», ha commentato la dirigente scolastica.

