LADISPOLI - Taglio del nastro al plesso Livatino in via Fratelli Bandiera, che da quest'anno ospita anche gli studenti della Giovanni Paolo II (allestiti nei locali della biblioteca in via Caltagirone).

Per l'occasione l'amministrazione aveva effettuato durante l'estate dei lavori di adeguamento della struttura.

Inaugurati due laboratori, uno scientifico e uno letterario, «progettati per favorire la curiosità e l’apprendimento degli studenti - hanno spiegato dalla scuola - La grande palestra e il giardino esterno offrono spazi ideali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative in un ambiente sicuro e accogliente.

Nel suo discorso inaugurale, la preside Mancaniello ha espresso grande soddisfazione, elogiando il lavoro di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo plesso: in particolare il comune, i docenti e il personale Ata che sono stati impegnati anche nel mese di agosto. Il dirigente scolastico ha sottolineato l’importanza del supporto della comunità scolastica e ha ribadito che l’impegno e la passione degli insegnanti, uniti alle nuove strutture, faranno del plesso Livatino un centro di eccellenza nell'istruzione a Ladispoli.

L’inaugurazione del plesso Livatino segna così l'inizio di un nuovo capitolo per l’I.C. Ladispoli 1 - concludono dalla scuola - confermando l'impegno dell'istituto nel garantire un'educazione di qualità in un ambiente che unisce innovazione e tradizione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA