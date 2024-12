CERVETERI - Anche nella città etrusca è tutto pronto per il ritorno tra i banchi di scuola. Ad "aprire le danze" martedì sono stati i ragazzi del Giovanni Cena. Oggi toccherà invece all'istituto di Marina di Cerveteri che da quest'anno ha "assorbito" (a causa del dimensionamento scolastico) anche l'istituto comprensivo Don Milani di Valcanneto, mentre la Salvo D'Acquisto riaprirà i battenti direttamente lunedì 16 settembre. «In considerazione della riapertura scaglionata per giorni diversi con le conseguenti uscite anticipate dei vari plessi, abbiamo deciso di far partire i servizi di mensa e trasporto scolastico direttamente con la nuova settimana, ovvero quando tutte le scuole del territorio comunale di Cerveteri avranno iniziato le regolari attività», ha spiegato il sindaco Elena Gubetti. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, «entro venerdì 13 settembre, sul sito istituzionale del Comune saranno pubblicati i percorsi relativi le singole linee». «Garantito invece sin dal primo giorno di scuola il servizio di assistenza scolastica ai bambini con disabilità. Con l’occasione – ha aggiunto il primo cittadino – ci tengo ad augurare un proficuo lavoro a tutti i docenti e al personale scolastico, e ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie, arrivi il mio più sincero augurio affinché la scuola possa continuare a rappresentare per ciascuno di voi il luogo dove crescere insieme, apprendere nuove conoscenze, ma anche vivere profonde esperienze di amicizia e di unione. Buona scuola a tutti». Il primo cittadino ha inoltre voluto dare il benvenuto e augurare buon lavoro ai dirigenti scolastici presenti sul territorio.

