SUTRI - L’avamposto' arriva a Sutri. «E’ stato un vero piacere presenziare con il sindaco Matteo Amori e l'assessore Eleonora Fabrizi a questo straordinario evento di inclusione sociale del Distretto SocioSanitario VT4 organizzato dall'associazione Juppiter. È stato bellissimo interloquire con i bambini della scuola primaria, i nostri anziani e con ragazzi speciali, che sono resi protagonisti di un incontro che dimostra quanto sia importante creare legami autentici tra diverse generazioni e realtà. L’inclusione sociale non è solo uno slogan, ma un percorso concreto per abbattere le barriere, siano esse culturali, fisiche o sociali». A dirlo è Antonio Tosi, assessore ai Servizi sociali, che spiega: «Eventi come questo sono l’esempio di come la comunità possa crescere unita, basandosi sulla diversità come risorsa. Qui ogni partecipante ha un valore, indipendentemente dall'età, dal contesto di provenienza o dalle sue abilità. I bambini della scuola primaria hanno molto apprezzato gli interventi degli anziani dove hanno trasmesso valore dell’esperienza, delle tradizioni e della memoria. Gli anziani, a loro volta, hanno tratto energia e vitalità dai più piccoli, mantenendo viva la loro curiosità e il desiderio di partecipare alla vita sociale. I ragazzi speciali, con la loro unicità, ci hanno insegnano ad abbracciare le differenze e a costruire una società più empatica e accogliente. Le attività che svolgeremo oggi sono state pensate per favorire il dialogo e la collaborazione tra tutti i partecipanti. Dal gioco, ai laboratori creativi, fino ai momenti di condivisione delle storie e delle esperienze di vita. L’obiettivo principale - sottolinea Tosi - è stato quello di creare connessioni autentiche, rompere ogni forma di isolamento e dare a ciascuno la possibilità di esprimersi al meglio delle proprie potenzialità. Oggi diamo vita ad un esempio concreto di comunità inclusiva: un luogo dove non ci sono barriere, ma solo persone che collaborano e crescono insieme. «Mi auguro che questa giornata - aggiunge l’assessore - possa lasciarci un insegnamento prezioso: la forza di una società sta nella capacità di accogliere e valorizzare ogni suo membro. Ringrazio tutti i partecipanti, l'associazione Juppiter le insegnanti per la partecipazione, per il vostro entusiasmo. Insieme stiamo costruendo un futuro più giusto, inclusivo e solidale», conclude Tosi.