LADISPOLI Tutto è iniziato lo scorso anno con il percorso di internazionalizzazione che ha visto il Di Vittorio di Ladispoli partner della “Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik” (Scuola professionale di Progettazione e Tecnologia) di Treviri. Un'iniziativa che ha riscosso così tanto successo da spingere la dirigenza scolastica a intraprendere un nuovo progetto, questa volta con una scuola superiore della Sassonia, grazie al supporto del Goethe Institut. E l'altra mattina la responsabile del settore internazionalizzazione, la professoressa Mariagrazia Passerini, accompagnata dalle professoresse Giovanna Albanese e Marianna D’Amico, hanno incontrato nella sede di via Savoia i loro colleghi tedeschi per definire nel dettaglio i termini delle attività di scambio culturale che vedranno i docenti dell’istituto di Schneeberg-Schwarzenberg visitare la sede dell’Alberghiero di via Federici.«Crediamo fortemente nell’efficacia di un percorso di apprendimento che si realizzi in una dimensione interculturale, – ha sottolineato la dirigente Vincenza La Rosa – consentendo agli studenti di mettersi alla prova sul campo e di acquisire gli strumenti necessari per misurarsi all’interno di un mondo caratterizzato da incessanti processi di trasformazione».

