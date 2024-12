CIVITAVECCHIA – In occasione della giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità Special Olympics Italia propone, come ogni anno il flashmob, ma quest’anno ha un sapore speciale perché Special Olympics Italia festeggia 40 anni, per questo motivo è stato scelto il brano “ What a feeling” colonna sonora del film flashdance, un brano che incoraggia a non abbandonare mai i propri sogni. I ragazzi dell’istituto comprensivo Via XVI Settembre hanno risposto all’appello di Special Olympics e le classi 4A e B della scuola primaria Plesso Laurenti e le classi 2B, 2D, 2E, 2F scuola secondaria di I grado Plesso Manzi hanno divertito e fatto divertire genitori, amici e semplici passanti che si sono fermati a guardare i ragazzini ballare per le piazze di Civitavecchia.