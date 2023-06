VIGNANELLO – Un’invasione di bambini e ragazzi, armati di gessetti colorati e striscioni, per scrivere e disegnare la loro idea di mondo migliore. Ottocento alunni dell’istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Vignanello, che ha voluto l’evento per i suoi studenti, hanno risposto alla chiamata di Juppiter per “Giovani e colori”, la grande festa che l’associazione organizza per incontrare studenti di ogni età e di ogni parte della provincia, finanziata da “Sport e salute” nell’ambito del bando “Sport e periferie”.

Tema centrale dell’appuntamento i sogni e il futuro: quali aspettative hanno i ragazzi? Come immaginano il domani? Hanno provato a spiegarlo disegnando i propri pensieri su dei grandi striscioni colorati; Juppiter ha premiato il più autentico, regalando simbolicamente alla scuola un albero d’ulivo di cui i ragazzi si prenderanno cura. Divisi in gruppi per età, tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, hanno portato i propri sogni anche in giro per le strade del paese, scrivendo a terra con gessetti colorati: un gioco, ma anche uno stimolo a esprimere se stessi. Tre ore scivolate via tra musica, momenti di riflessione e intrattenimento, le coreografie delle ragazze di Juppiter Sport e i contributi dei “ragazzi speciali” dell’associazione. Ma “Giovani e colori”, quest’anno, in coincidenza del 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione, è diventato anche un tour nelle scuole per avvicinare i ragazzi alla Carta fondamentale italiana, in modo da renderli consapevoli dei principi alla base dello Stato e dei diritti e doveri dei cittadini. All’iniziativa hanno partecipato i sindaci dei paesi in cui l’istituto comprensivo Falcone e Borsellino ha le sue sedi, centrale e distaccate: Vignanello, Federico Grattarola, il sindaco di Canepina, Aldo Maria Moneta, e il vicesindaco di Vallerano Luca Poleggi, e naturalmente la dirigente scolastica Emilia Conti che ha dichiarato: “È un sogno vedere tanti ragazzi così vivaci. È il loro sogno, ma è anche il nostro. Questo progetto lo abbiamo portato avanti insieme a Juppiter che ringrazio per questa festa e per l’entusiasmo che trasmette. Grazie agli alunni di tutti i plessi dell’istituto comprensivo, il personale e tutti i docenti, ai sindaci e alle amministrazioni dei comuni di Vignanello, Canepina e Vallerano per il supporto e il sostegno. Oggi è una bellissima giornata di festa, ma ci diamo appuntamento al prossimo anno per continuare insieme su questa strada. «Juppiter ha sempre fatto dei ragazzi il cuore pulsante della sua azione – dichiara il presidente dell’associazione, Salvatore Regoli -. Abbiamo sempre voluto occuparci di adolescenti perché sono una risorsa, non un’emergenza. Possiedono il segreto per raddrizzare questo nostro mondo storto, ma potranno farlo solo se saranno svegli, consapevoli, sensibili: quello che cerchiamo ogni giorno di fare è educarli a non essere indifferenti. A Vignanello, in particolare, continueremo a occuparci di ragazzi grazie alla prossima apertura di un ostello aperto a tutti i giovani del territorio e non». «Mi è capitato poche volte di vedere la piazza di Vignanello così piena di giovani, così viva, così emozionante. – Ha detto il sindaco Grattarola – Grazie alle scuole per il grande lavoro fatto e grazie a Juppiter con cui da oggi parte una importante collaborazione con il Comune. Grazie a tutti questi ragazzi che con i loro sogni hanno riempito il centro storico di Vignanello».