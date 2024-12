Nelle recenti elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione (Cspi) del 7 e 8 maggio il sindacato Snals Confsal ha ottenuto una vittoria significativa, ottenendo il maggior numero di voti a livello provinciale con il motto “La forza delle idee”». Con un totale di 1.104 voti, lo Snals, guidato dalla segretaria generale Brunella Marconi, si è affermato come il principale sindacato nell’ambito dell’istruzione, dimostrando il suo sostegno e la sua rilevanza all’interno della comunità educativa di Viterbo e provincia. «Questa vittoria – afferma Brunella Marconi, segretario generale Snals Confsal – è frutto non solo del lavoro costante e della professionalità del nostro staff, ma anche dell’impegno sul territorio dei nostri rappresentanti dei singoli istituti che, instancabilmente, supportano il personale scolastico in tutta la provincia. Nonostante, infatti, la poca affluenza alle urne, legata all’ evacuazione della popolazione nella giornata del 7 Maggio a seguito del disinnesco della bomba, il personale scolastico ha voluto comunque far sentire la propria voce permettendo di raggiungere questo nuovo traguardo». «Ringraziamo, infine, tutto il personale scolastico, sicuri che solo con professionalità, dedizione e attenzione ai bisogni di tutti e di ciascuno si possa contribuire alla crescita e al miglioramento del futuro della scuola italiana», conclude Marconi.

