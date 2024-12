SORIANO NEL CIMINO - Servizio mensa scuola infanzia e primaria: l’amministrazione rende noto un problema ravvisato ai sistemi informatici. «A causa di un problema informatico - si legge nella nota - , che si è verificato a livello nazionale, abbiamo necessità di controllare se ci sono bambini che non hanno usufruito del servizio poiché assenti a scuola a partire dall'11 dicembre. Per questo motivo - spiegano dal Comune - invitiamo i genitori ad inviare una mail, all'indirizzo refezione@comune.sorianonelcimino.vt.it, specificando il giorno di assenza. In questo modo avremo la possibilità di incrociare i dati automatici con quelli che ci arriveranno via mail».

