CERVETERI - Dal Mattei ai Caraibi. Non una vacanza ma una parnership formativa riservata ai sei migliori diplomati dello scorso anno nell'indirizzo turistico e mirata a sviluppare sul campo le conoscenze teoriche apprese durante il percorso scolastico. I sei ragazzi sono ospiti nell'isola del Centro America presso le strutture ricettive della Viva Resorts By Wyndham, prestigiosa e rinomata compagnia turistica, già sviluppatasi in altri Stati delle Americhe, tra cui la Repubblica Dominicana, Bahamas, Messico e prossima ad ampliarsi anche in Giamaica. A rendere possibile l'iniziativa la mediazione dell'ex assessore Matteo Luchetti. «Si tratta di un'opportunità importantissima per Cerveteri oltre che per i ragazzi che hanno scelto l'Istituto Enrico Mattei per il proprio percorso di studi - ha detto - con Claudio Natella di "Viva Resorts By Wyndham", che ringrazio davvero di cuore, si è immediatamente instaurato un ottimo rapporto e con lui sin da subito si sono gettate le basi per poter replicare anche nei prossimi anni questa collaborazione. Allo stesso tempo, ci tengo a fare un ringraziamento al preside dell'Istituto Roberto Mondelli e a tutto il personale scolastico, che accogliendo con immediatezza questo progetto hanno offerto ai propri studenti più bravi un'opportunità davvero importantissima».

©RIPRODUZIONE RISERVATA