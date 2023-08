CIVITAVECCHIA – Sono quasi 900 i ragazzi e le ragazze che tra pochi giorni inizieranno il percorso di istruzione superiore negli istituti scolastici cittadini. I numeri sono ancora in evoluzione ma, al momento, sono 886 le domande arrivate ai dirigenti scolastici delle cinque scuole “superiori” di Civitavecchia. Boom di iscritti all’Istituto di istruzione superiore Guglielmo Marconi diretto da Nicola Guzzone dove saranno 11 le classi prime per un totale di circa 230 studenti. Segue il liceo Padre Alberto Guglielmotti (classico, artistico e delle scienze umane) diretto da Roberto Ciminelli con 211 nuovi iscritti. Al liceo Galileo Galilei (scientifico, linguistico e musicale) diretto da Loredana Saetta sono invece 175 le nuove iscrizioni con 6 classi a Civitavecchia e 2 a Santa Marinella. Per quanto riguarda l’indirizzo musicale la classe, per legge, è una e proprio per questo vengono effettuate delle prove di selezione con tanto di graduatoria per formare la classe. All’istituto di istruzione superiore Luigi Calamatta, diretto da Giovannina Corvaia, al momento sono 100 i nuovi studenti iscritti e si andranno a formare una classe per l’indirizzo Manutentore e assistente tecnico, una per Moda, una per il Nautico (per cui la scuola sta mandando indietro diverse iscrizioni non potendo formare classi più numerose di 30 alunni) e una per il Biotecnologico. Trend in aumento per quanto riguarda le classi negli istituti penitenziari cittadini e quelle dei corsi serali dove le iscrizioni sono in continua crescita. Infine, presso l’istituto di istruzione superiore Stendhal (enogastronomia e ospitalità alberghiera, tecnico economico e tecnico per il turismo), dove si sta attuando un cambio di dirigenza tra l’uscente Vincenza La Rosa e l’entrante Federici, gli iscritti alle classi prime sono 170.

