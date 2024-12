CIVITAVECCHIA – Vacanze terminate per gli studenti civitavecchiesi che da domani, a scaglioni, inizieranno a tornare tra i banchi di scuola, tra nuovi percorsi da intraprendere e vecchie strade da portare a termine.

A rompere il ghiaccio saranno domani tutti gli studenti dell’IIS Via dell’Immacolata 47 - Guglielmotti, e quelli delle classi prime e quinte del liceo Galilei con seconde, terze e quarte che invece inizieranno giovedì. Per quanto riguarda gli istituti superiori, la maggior parte degli studenti entrerà in classe giovedì.

Il Marconi accoglierà gli alunni delle classi prime e le loro famiglie, mentre venerdì 13 darà spazio a prime e terze, con informativa per Pcto per queste ultime, e sabato 14 farà suonare la campanella per tutti gli alunni di ogni indirizzo e classe. Sempre giovedì si spalancheranno i cancelli per le prime classi dell’IIS Stendhal (Baccelli, Cappannari e Benedetto Croce) che per tutti gli studenti dell’IIS Calamatta (le prime classi alle 9,30 e gli altri alle 8,30). Tutti gli altri alunni dello Stendhal, dal secondo anno in poi, entreranno invece a scuola il giorno successivo.

Anche i quattro istituti comprensivi cittadini riprenderanno le attività in giorni diversi, garantendo massima attenzione ai nuovi arrivati. All’IC Civitavecchia 1 (Giovanni Paolo II, Giannini, Cialdi, Laurenti, Manzi e Regina Elena) la campanella suonerà per tutti venerdì 13 settembre, con orari differenziati in base alle classi. L’IC Civitavecchia 2 (Andersen, Grimm, Ranalli, De Curtis, Rodari e Flavioni) inizierà invece le attività giovedì. E giovedì le campanelle suoneranno anche all’IC Don Milani sia per l’infanzia (Don Milani San Liborio, Borlone e Madre Teresa di Calcutta), che per primaria (Don Milani e Borlone) e la secondaria di primo grado (Calamatta e Borlone). E lo stesso giorno entreranno a scuola anche gli alunni dell’IC Ennio Galice (Posata, Papacchini, Collodi, Via Toscana e San Gordiano) anche in questo caso con orari differenti per le classi prime.

Ad augurare ai bambini e ai ragazzi un anno scolastico «pieno di entusiasmo, crescita e successi» è stato il sindaco Marco Piendibene. «La scuola non è solo un luogo dove si imparano nozioni, ma uno spazio dove si costruisce il futuro, mattoncino dopo mattoncino - ha infatti spiegato nel suo messaggio social - oggi, più che mai, abbiamo bisogno di giovani che, con la loro passione, energia e creatività, possano rendere la nostra società più viva, innovativa e attenta ai bisogni di tutti. Il futuro è nelle vostre mani, e sono certo che saprete affrontarlo con coraggio e determinazione. Un grande in bocca al lupo a tutti voi, che siate al primo giorno di un nuovo ciclo scolastico o all'ultimo anno di un percorso. La scuola è un viaggio importante e prezioso, il presente è vostro. Buon inizio anno scolastico a tutti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA