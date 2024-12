CIVITAVECCHIA – Mentre si avvicina il nuovo anno scolastico, a Civitavecchia si intensificano i lavori di riqualificazione delle strutture scolastiche. Gli interventi, già iniziati con la precedente amministrazione comunale, stanno procedendo in questo periodo, in vista proprio della riapertura delle scuole, fissata per metà settembre. Tra gli interventi più rilevanti spiccano quelli destinati ai plessi "Cesare Laurenti" e "Cialdi", due istituti che da tempo necessitavano di un significativo restyling per superare le criticità strutturali emerse negli ultimi anni.

La scuola Cesare Laurenti di via XVI Settembre è in fase di restyling, nella parte esterna. Previsti interventi di risanamento conservativo e strutturale della facciata. Interventi riguarderanno anche il rifacimento dei solai per evitare le infiltrazioni.

Il cantiere dovrebbe durare circa due mesi, per poi vedere finalmente “liberato” lo storico plesso. Tutto grazie ai 500mila euro di fondi del Pnrr destinati alla rigenerazione urbana, che punta a restituire decoro e funzionalità agli edifici pubblici, con particolare attenzione alle strutture scolastiche.

Parallelamente, proprio in questi giorni, sono state allestite le impalcature all’istituto Cialdi di via Buonarroti, pronto per rifare la facciata, dopo essere stato sottoposto negli ultimi anni ad interventi di ristrutturazione completa della palestra e di efficientamento energetico.

In questo senso anche l'asilo nido di Campo dell'Oro “Il Giardino di Ginevra” sarà sottoposto a un processo di efficientamento energetico e di messa in sicurezza, essenziale per garantire un ambiente sicuro e accogliente ai più piccoli.

