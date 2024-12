LADISPOLI - “La scuola: un’Istituzione capace di cambiamento. Dai Decreti Delegati (1973-1974) alle sfide del futuro”. Questo il tema dell’incontro che si è svolto martedì scorso nell’aula magna del Di Vittorio. Ad intervenire l'assessore alla Pubblica istruzione Margherita Frappa, il professor Alfonso Rubinaci, già capo dipartimento per i servizi del territorio del Ministero dell'Istruzione e direttore scientifico della rivista Tuttoscuola e il rappresentante della consulta provinciale degli studenti Simone Quattrocchi. Una giornata che si inserisce in un percorso di educazione civica ed orientamento formativo coordinato dalla docente di diritto dell'istituto, la professoressa Rosa Torino e dedicato al concetto di Istituzione. La dirigente La Rosa ha voluto puntare i riflettori in particolare «sull’importanza della partecipazione dei giovani alla vita dell’Istituzione scolastica». «Noi - ha detto - vogliamo evidenziare, attraverso la riflessione di oggi, che ogni allievo può invece far sentire la sua voce, tramite gli strumenti e gli Organi di rappresentanza di cui celebriamo gli anniversari, diventando protagonista e promotore di un cambiamento positivo e partecipando attivamente alle attività e alla vita delle Istituzioni». “La Scuola come Polis. Educare alla cittadinanza e alla partecipazione. Ladispoli e l’esperienza del Consiglio comunale dei Giovani”: questo il tema dell’intervento dell’assessore Frappa che ha sottolineato l’importanza di un rapporto dialettico fra scuola e società. A concludere l’incontro è stato un pranzo preparato dagli studenti dell’Alberghiero

