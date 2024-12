CIVITA CASTELLANA - La Scuola Edile di Viterbo e l’istituto Ulderico Midossi di Civita Castellana hanno stretto una collaborazione per potenziare l’istruzione attraverso l’innovazione.

Questa collaborazione pionieristica è volta a promuovere l’eccellenza accademica e ad ampliare le competenze operative degli studenti attraverso l’introduzione di metodologie didattiche all’avanguardia.

Il fulcro di questa collaborazione è rappresentato dall’istituzione di un bando per borse di studio finalizzato a sostenere progetti didattici che adottano il Gaming come strumento per la prevenzione dei rischi lavorativi.

La Scuola Edile di Viterbo ha fornito le risorse finanziarie necessarie per due borse di studio del valore di mille euro ciascuna, destinate a premiare l’ingegno dei due brillanti studenti della classe quinta B dell’Istituto Tecnico Midossi: Diego Albani e Fabio Grillini.

La commissione giudicatrice ha riconosciuto il loro progetto come un’idea innovativa di grande valore. Diego e Fabio svilupperanno un’applicazione in forma di gioco 3D, che virtualmente ricrea un cantiere di lavoro, consentendo all’utente di interagire con gli oggetti presenti e individuare i potenziali rischi per la sicurezza sul posto di lavoro.

La Scuola Edile di Viterbo e i due brillanti vincitori delle borse di studio, Diego Albani e Fabio Grillini, hanno posto l’ambizioso obiettivo di portare avanti lo sviluppo del gioco.

Il loro intento è trasformarlo da un semplice passatempo in uno strumento per la formazione professionale. Attraverso un continuo processo di miglioramento e affinamento, mirano a creare un’applicazione che non solo intrattenga, ma che fornisca una formazione pratica e efficace.

Il Comitato di Presidenza della Scuola Edile, rappresentato da Sergio Saggini e Francesco Agostini, ringrazia il Dirigente Scolastico Alfonso Francocci, i due giovani vincitori delle borse di studio e il Professore Dario della Libera, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni educative e mondo del lavoro.

Questa collaborazione segna un passo significativo verso l’implementazione di pratiche didattiche all’avanguardia, evidenziando l’impegno delle due istituzioni nel promuovere una formazione professionale di qualità e nell’indirizzare con successo i giovani verso il mondo del lavoro del futuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA