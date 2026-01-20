CIVITAVECCHIA – La scorsa settimana, dal 12 al 17 gennaio, si è svolta la prima parte dello Scambio Culturale tra il Liceo Rogazionista di Lezha, in Albania, e il Liceo cittadino “Galilei”. Tutto si è svolto in un clima di collaborazione e di grande simpatia, che ha confermato un’amicizia tra le due scuole ormai consolidata da ben sei anni. A incoraggiare lo scambio fu, a suo tempo, l’On. Alessandro Battilocchio, che anche in questa occasione ha seguito da vicino i vari appuntamenti e organizzato diverse attività tra cui l'accoglienza presso la Camera dei Deputati.

I ragazzi albanesi sono stati ospitati dalle famiglie degli studenti italiani che, con grande spirito di apertura, hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro generosità, rendendo possibile un’autentica esperienza di accoglienza e integrazione.

Gli studenti hanno seguito un programma molto fitto che, oltre alle visite culturali, li ha messi in contatto diretto con le istituzioni del territorio. "Un ringraziamento speciale va alla Vicesindaco Stefania Tinti, che li ha accolti nella Sala Conferenze della Biblioteca Cialdi, e ai dirigenti della Fondazione Cariciv, Gaetano Starace e Gabriella Sarracco, che hanno contribuito al finanziamento del progetto dal titolo “Cittadinanza attiva, cominciamo da scuola”.

Il gruppo è stato inoltre ricevuto dal Sindaco di Tolfa, Stefania Bentivoglio, dalla Direttrice della Biblioteca, dott.ssa Livia D’Avenia, e dal Direttore del Museo di Santa Severa, l’archeologo Flavio Enei. Ora si attende la seconda parte del progetto, quando, a metà aprile, saranno i ragazzi italiani a raggiungere l’Albania per completare questo importante percorso di scambio e crescita culturale.