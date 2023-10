SANTA MARINELLA - Il servizio di refezione scolastica avrà inizio lunedì prossimo in tutti plessi scolastici di Santa Marinella. Solo alcuni giorni fa infatti l’amministrazione comunale, ha potuto firmare il contratto con la ditta vincitrice della gara d’appalto per il servizio mensa, in quanto la precedente società affidataria aveva presentato un ricorso al Tar.

I giudici amministrativi si sono definitivamente espressi nel merito, rigettando il ricorso e confermando l’assoluta correttezza dell’assegnazione del servizio alla Sodexo, ovvero la ditta vincitrice del bando pubblico. Ora, superati tutti gli iter burocratici, tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria che effettuano il tempo prolungato potranno usufruire del servizio mensa. Il Comune invita pertanto i genitori che ancora non avessero avuto modo e tempo di provvedere di approfittare di questi ultimi giorni della settimana per iscrivere i propri figli al servizio e a dotarsi della card prepagata che permetterà di versare gli importi dovuti solo per i pasti realmente consumati dai bambini.