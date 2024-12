CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale dà il via ad un importante progetto di potenziamento del servizio di asili nido per l’anno 2024, reso possibile grazie a un contributo di 283.723,42 euro, ottenuto nell’ambito dei fondi stanziati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 18 gennaio 2024. Questo stanziamento, con il supporto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, e del Ministero per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, mira a incrementare il numero di posti nei servizi educativi per l’infanzia e a sostenere le famiglie con figli piccoli.

Il Comune di Civitavecchia destinerà il contributo all’ampliamento dell’offerta pubblica per i servizi di asilo nido, micronido, spazi gioco e sezioni primavera per 37 bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi.

La modalità scelta per garantire questo potenziamento è il rimborso parziale delle spese sostenute dalle famiglie, sotto forma di voucher o contributi per l’accesso ai servizi privati per l’infanzia presenti sul territorio comunale. Il rimborso sarà modulato in base al reddito ISEE delle famiglie richiedenti, con percentuali decrescenti per fasce di reddito, garantendo un sostegno maggiore alle famiglie con ISEE più basso, fino a una copertura del 100% per i nuclei con ISEE fino a 5.000 euro. Per accedere al contributo, le famiglie dovranno soddisfare i seguenti requisiti: residenza del minore nel Comune di Civitavecchia, iscrizione a un asilo nido, micronido, spazio gioco o sezione primavera privato nel 2024 e possesso di un ISEE aggiornato o, in alternativa, di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Verrà data priorità ai minori con disabilità, in linea con quanto previsto dall’art. 3 c. 3 della Legge 104/92. A parità di ISEE, sarà considerato l’ordine di arrivo delle domande.

«Siamo orgogliosi di poter annunciare questo sostegno concreto alle famiglie di Civitavecchia, che dimostra l’impegno della nostra Amministrazione nell’offrire servizi educativi accessibili e di qualità – ha commentato il sindaco Marco Piendibene – grazie a questo contributo, garantiremo un maggiore accesso agli asili nido e agli spazi gioco per i nostri bambini, supportando le famiglie in modo equo e trasparente. Investire nei più piccoli significa investire nel futuro della nostra comunità, e continueremo a lavorare per rispondere alle esigenze dei nostri cittadini con iniziative che promuovano inclusione e sostegno alle nuove generazioni».

«Questo progetto – ha fatto eco l’assessore all’Istruzione Stefania Tinti – rappresenta un passo significativo per migliorare l’offerta educativa nel nostro Comune e dare un supporto concreto alle famiglie che si trovano ad affrontare le spese per i servizi per l’infanzia. Attraverso i voucher e i contributi, puntiamo a garantire un accesso più ampio ai servizi privati presenti sul territorio, sostenendo le famiglie in base al loro reddito. Siamo convinti che queste risorse aggiuntive avranno un impatto positivo sul benessere delle famiglie e contribuiranno a costruire una comunità più inclusiva e attenta ai bisogni dei più piccoli».

Il Servizio Cultura e Pubblica Istruzione del Comune adotterà un avviso pubblico, attraverso il quale le famiglie interessate potranno presentare domanda per accedere al rimborso. Le risorse saranno erogate fino a esaurimento dell’importo disponibile di 283.723,42 euro. Per ulteriori informazioni, si invita la cittadinanza a consultare il sito web del Comune o a rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione.