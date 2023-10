CIVITA CASTELLANA - Sabato prossimo, dalle 16 alle 23,30, l’istituto Midossi apre le porte per “La notte del Midossi, tributo a Italo Calvino”, un’iniziativa trasversale e coraggiosa, nata per celebrare il centenario della nascita del celebre scrittore e, soprattutto, un’occasione per animare i luoghi del sapere.

Tante le proposte in campo, tutte curate dagli studenti: in calendario ci sono letture tratte dall’universo fiabesco di Calvino, esperienze laboratoriali, testimonianze di ex allievi e dibattiti. Verranno anche distribuiti omaggi narrativi e poetici firmati dagli studenti. Spazio alla musica dal vivo con l’esibizione del Cor-Orchestra, l’originale formazione composta da studenti, docenti e personale Ata. Per l’occasione sarà allestita una mostra ispirata alle Lezioni Americane. I visitatori, inoltre, potranno assistere al live painting che coinvolgerà la nascitura biblioteca scolastica. Il taglio ampio e miscellaneo della “Notte del Midossi” rispecchia la volontà di riunire sotto un unico cappello le diverse anime dell’istituto: quella tecnologica trainata dall’ITT e quella creativa dei due licei artistici, con le sedi del centro storico di Civita Castellana e di Vignanello. L’eredità di Italo Calvino, maestro nell’attraversare i confini disciplinari, risuona oggi più che mai come un invito a creare connessioni.

«Abbiamo fortemente creduto nel progetto per dare modo ai ragazzi di sentirsi protagonisti all’interno della scuola ma anche per spingere gli studenti dei diversi plessi ad incontrarsi», dichiara il dirigente Alfonso Francocci

