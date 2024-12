CIVITAVECCHIA – Hanno emozionato i docenti, i componenti della giuria e gli stessi compagni, a conferma che progetti del genere, nelle scuole, sono altamente formativi. Ed oggi sono pronti a partire per Malta, a conclusione della seconda edizione di “Sono nata per fare l’oceano ma mi tocca fare la goccia”, iniziativa promossa dal liceo Galilei con il prezioso contributo della Fondazione Ca.Ri.Civ. Le vincitrici del concorso sono state Raffaella Bovi per la sezione letteraria, Camilla Tamburrini per recitazione e teatro, Gloria Moretti per intervista e poster e Chiara Lizzeri per la sezione artistica, con le opere valutate dalle professoresse Maria Zeno, Loredana Saetta e Serenella Piermarini. Come spiegato dai docenti, i professori Calra Malchiorri, Mario Camilletti e Simona Borgna, i ragazzi hanno affrontato il tema dell’immigrazione attraverso vari aspetti e con modalità differenti, confrontandosi con esperti esterni e visionando documentari, «con la scuola - ha spiegato la dirigente Saetta - che si conferma luogo di incontro, scambio e formazione di cittadini consapevoli ed attivi». E mentre già si pensa alla prossima edizione, incentrata sulla cittadinanza attiva e sull’Europa, è stata la presidente della Fondazione Gabriella Sarracco a suggerire di raccogliere in un volume tutte le opere che sono state prodotte dai ragazzi in questi due anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA