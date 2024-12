LADISPOLI - Una targa di merito all'alberghiero per la partecipazione all'esercitazione di Protezione civile effettuata a Civitavecchia. «Tutto è nato da un'idea originale capace di dare senso e concretezza alle attività previste dal Pcto. Volevamo portare i nostri studenti a contatto con una delle realtà più importanti del nostro Paese: il sistema della Protezione civile», ha spiegato la responsabile eventi e Pcto dell'alberghiero, la professoressa Giovanna Albanese. «E così che abbiamo partecipato all’iniziativa che si è svolta a Civitavecchia a partire dallo scorso 18 ottobre. Dal montaggio alla preparazione degli spazi relativi al servizio di refezione: cucina, area distribuzione pasti, mensa, magazzini delle derrate alimentari. E i nostri studenti – ha aggiunto Albanese – si sono distinti in quei giorni per il loro entusiasmo e la professionalità dimostrata nella preparazione dei pasti per le cucine da campo». È così che giovedì, a suggello dell'esperienza fatta, si è svolta la cerimonia di consegna della targa di merito. «Siamo orgogliosi dei nostri studenti – ha detto la preside, Vincenza La Rosa – e ringraziamo la professoressa Albanese per l’iniziativa di straordinaria rilevanza formativa».

