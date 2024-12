«Portiamo ragazze e ragazzi delle scuole a teatro». È l’invito che la segretaria della Uil scuola di Viterbo, Silvia Somigli, rivolge alle istituzioni e agli istituti scolastici.

«Il teatro è cultura – ha detto Somigli – e al tempo stesso un momento di incontro, scambio e socializzazione. Una modalità importante per leggere la realtà circostante, i fatti storici, l’attualità e le dinamiche li caratterizzano. Un modo per riflettere insieme e insieme affrontare le criticità». «A Viterbo c’è il teatro dell’Unione – ha sottolineato Somigli – e il teatro San Leonardo che ha organizzato una stagione teatrale cui la Uil scuola ha dato il suo patrocinio. Un’occasione da cui partire, per far conoscere a ragazze e ragazze un mondo splendido e al tempo stesso un’occasione di crescita personale in vista del futuro».