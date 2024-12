CIVITAVECCHIA – Tanti ragazzi e ragazze per l’open day del Polo universitario di Civitavecchia. Questa mattina a piazza Verdi presso il teatro della Fondazione Cariciv l’Unitus (Università della Tuscia) ha presentato l’offerta didattica presso la sede locale alla presenza di autorità e istituzioni e, soprattutto, tanti giovani interessati a frequentare il Consorzio universitario locale che sta crescendo di anno in anno, diventando una realtà sempre più solida e affermata con i suoi corsi in lingua inglese e un’offerta didattica sempre in crescita.

«Vi auguro di trovare qui presso la nostra università modo di realizzare i vostri sogni. Fondamentale sarà il vostro impegno e la forza di volontà nell'applicazione allo studio», ha dichiarato Gabriella Sarracco Presidente Consorzio Universitario nel corso dei saluti iniziali.

Presente anche l’assessore all’Istruzione Stefania Tinti che ha promesso: «Vogliamo preservare questa Università e questo Polo universitario».

Una realtà, come già sottolineato, sempre in crescita e che ora è in grado di offrire 2 corsi di laurea triennale (Scienze biologiche ambientali ed Economia aziendale) e 2 corsi di laurea magistrale internazionali (Marine Biology and Ecology e Circular Economy).

Stefano Ubertini, Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, ha sottolineato che «questo Polo esiste da anni con grande successo. Il mondo cambia velocemente e voi – ha aggiunto rivolgendosi ai ragazzi - avete bisogno di competenze per rimanere al passo con il mondo».

Il sindaco Marco Piendibene ha detto: «Sara un contesto con una università a misura di studente e vicina allo studente in tutto il suo percorso».

