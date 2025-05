CERVETERI - Un milione e mezzo per l'efficientamento energetico del plesso di via Castel Giuliano dell'Ic Marina di Cerveteri. Il contributo arriva direttamente dalla Pisana e permetterà «di realizzare dei lavori importanti per il plesso, partendo da un nuovo cappotto termico, dalla sostituzione del generatore termico, di cambiare tutti gli infissi esterni, sostituendo gli attuali con dei nuovi capaci di non far disperdere, soprattutto nei periodi più freddi, il calore interno - spiega l'assessore alle Opere pubbliche, Matteo Luchetti - di efficientare tutti i punti luce della scuola, sostituendo gli attuali con dei nuovi ad alta efficienza energetica garantendo a studenti e a l personale un'illuminazione migliore con un consumo minore». «Si tratta di un contributo che di fatto ci consentirà di dare un volto totalmente nuovo al plesso di via Castel Giuliano a Cerenova - prosegue l'assessore - un plesso scolastico esistente da tantissimi anni, che oltre agli interventi di manutenzione ordinaria necessitava di lavori di natura straordinaria come questo»

