SORIANO NEL CIMINO - Si conclude il progetto di educazione ambientale nelle scuole per i giovani studenti di Soriano nel Cimino.

Un progetto importante che ha permesso ai giovani studenti delle scuole dell'infanzia e dell'istituto comprensivo "Ernesto Monaci" di conoscere la storia e il territorio.

Si è concluso con le scuole dell’infanzia un interessante ciclo di lezioni ed uscite didattiche come la visita alla suggestiva Faggeta Vetusta del Monte Cimino. Il progetto di educazione ambientale proposto alle scuole dal Comune di Soriano nel Cimino e dalla Sam termina con l’anno scolastico.

«A conclusione di questa bellissima esperienza vogliamo ringraziare le maestre e la Dirigente scolastica, per la disponibilità e la collaborazione, - fa sapere dall'amministrazione comunale il sindaco Roberto Camilli - e naturalmente tutti gli alunni che hanno preso parte al progetto con grande impegno e interesse». «Crediamo che il rispetto del mondo che ci circonda trovi il motore proprio nelle nuove generazioni, per salvaguardare quel che resta del nostro pianeta - conclude il vicesindaco e assessore all’istruzione Rachele Chiani - e visto l’interesse che hanno mostrato in questi anni i bambini proporremo anche per il futuro queste attività alle nostre scuole. Al prossimo anno e buone vacanze a tutti».