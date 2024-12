FIUMICINO - «In vista dell’apertura delle iscrizioni per usufruire del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024/2025, abbiamo pianificato un cronoprogramma che potenzierà e migliorerà il trasporto scolastico e quello locale utilizzato dagli studenti. Per l’anno 2023/2024 abbiamo ricevuto oltre 1300 iscrizioni, circa il 25% in più rispetto all’anno precedente», afferma l’Assessore all’Edilizia, Trasporto Pubblico Locale e Ater Angelo Caroccia.

«Grazie alle segnalazioni dei cittadini raccolte nel corso di questo primo anno di Amministrazione sono state inserite piccole variazioni per rendere il tutto ancora più efficiente e agevolare quest’anno, ancora di più rispetto all’anno precedente, gli studenti. Il servizio ha visto un’intensificazione durante le ore di punta e con la presenza di Cotral, abbiamo dato la possibilità alla cittadinanza di avere delle alternative valide», continua l’assessore Caroccia.

Tra le migliorie messe in atto dall’Amministrazione comunale ricordiamo le modifiche riguardanti la Linea 5, di collegamento con Ostia. Visto il successo dello scorso anno, che ha portato ad un incremento di circa 250 studenti diretti ai licei, il servizio sarà garantito anche per l’anno 2024/2025, fungendo anche da collegamento funzionale tra il nostro Territorio, le ferrovie e la metro.

«I mezzi a nostra disposizione rientrano nella volontà di questo Comune di abbracciare un’ottica di evoluzione sempre più green. Ricordo ai cittadini che anche quest’anno sarà possibile usufruire di uno sconto sull’abbonamento ai mezzi di trasporto accedendo al sito della Regione Lazio per chiedere la riduzione tariffaria in base all’ISEE che può arrivare fino ad un 50% di sconto», prosegue l’assessore Angelo Caroccia. «Infine incrementeremo la collaborazione con i dirigenti scolastici per cercare di allineare gli orari definitivi di entrata e di uscita dai plessi” conclude l’assessore Caroccia.