CIVITA CASTELLANA - Un’iniziativa per promuovere la lettura e, al tempo stesso, rendere omaggio alla memoria di Alfredo Romano, per tanti anni figura centrale della vita culturale cittadina. Con questo intento il comune di Civita Castellana, assessorato alla Cultura, ha deciso di istituire il premio “Lettore dell’anno”. Il premio è diviso in due sezioni, under 18 e over 18, e prevederà un riconoscimento per coloro che, in entrambe le categorie, nel corso del 2024 hanno preso più libri in prestito dalla biblioteca comunale Enrico Minio, all’interno della quale martedì 23 aprile 2025 alle ore 18,00 si terrà la premiazione, in concomitanza con la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

Alfredo Romano, scomparso nel 2024, è stato lo storico responsabile della biblioteca comunale, che ha diretto con competenza, passione e dedizione per oltre trent’anni. Punto di riferimento per generazioni di lettori, studenti e studiosi, ha saputo trasformare la biblioteca in un vero e proprio presidio culturale del territorio. Numerose le sue pubblicazioni, sempre finalizzate a promuovere le bellezze e le particolarità del nostro territorio, contribuendo a rafforzare l’identità culturale della comunità civitonica e a valorizzare il patrimonio storico e artistico locale. Uomo colto e generoso, Alfredo Romano ha rappresentato un esempio autentico di servizio pubblico e di amore per il sapere.

«Il premio Lettore dell’anno, dedicato alla memoria di Alfredo Romano – commenta l’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna -, nasce come riconoscimento simbolico a chi, attraverso la lettura, continua a tenere viva quella stessa passione che Alfredo ha saputo trasmettere con semplicità e profondità».

«Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo momento di memoria e condivisione – conclude -, per celebrare il valore dei libri, della cultura e di chi li ha saputi rendere accessibili a tutti».

