CIVITAVECCHIA – Nella vivace mattinata di ieri, la scuola media Flavioni ha dato il benvenuto a un nuovo spazio dedicato alla lettura, inaugurando l'aula biblioteca nell'ambito del progetto "Se Leggi Tu...Alza La Voce" della Fondazione Molinari Onlus in partnership con Il Ponte di Don Egidio Smacchia. L'evento, al quale hanno preso parte illustri figure come la Preside Francesca De Luca, la referente scolastica Silvia De Clementi, il Vice presidente della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus Mario Molinari, la responsabile di progetto Silvia Tamagnini e l'avvocato Piero Messina, presidente de Il Ponte di Don Egidio Smacchia e partner del progetto, ha segnato un importante passo verso la promozione della cultura della lettura all'interno della scuola.

Il progetto ha preso forma grazie alla generosa donazione di mobili e libri da parte della Fondazione Molinari Onlus, permettendo così la creazione di uno spazio accogliente e stimolante per gli studenti. Ciò che rende ancora più significativo questo nuovo ambiente è il coinvolgimento diretto degli stessi alunni: sono stati loro, infatti, ad arricchire l'aula con la loro creatività, decorandola con opere che riflettono il loro amore per la lettura e il desiderio di esplorare mondi nuovi attraverso i libri.

Al momento dell'ingresso nell'aula, i visitatori sono accolti da una porta decorata con un'opera realizzata da una talentuosa alunna. Il dipinto raffigura una ragazza che, abbracciata a un libro, volge lo sguardo verso l'orizzonte, simbolo di scoperta e possibilità. Una frase incisa accoglie chiunque varchi quella soglia: "Leggere ti mette le ali". Un invito chiaro e potente a lasciarsi trasportare dalle parole e dalle idee, a esplorare nuovi orizzonti attraverso la magia della lettura.

Questo nuovo spazio non è soltanto un luogo fisico, ma un ambiente che promuove la crescita e lo sviluppo personale di ogni studente. La lettura, infatti, svolge un ruolo cruciale nel processo educativo e formativo dei giovani, stimolando la loro immaginazione, arricchendo il loro vocabolario e incoraggiandoli a esprimere le proprie idee in modo chiaro e convincente.

Promuovere la lettura a scuola e in famiglia è un impegno fondamentale per preparare le future generazioni a affrontare le sfide del mondo moderno. La lettura non conosce età, sesso o condizione sociale: è un'attività che arricchisce la vita di tutti coloro che vi si dedicano, offrendo nuove prospettive, stimoli e opportunità di crescita.

Con l'inaugurazione di questa nuova aula biblioteca, la Scuola Media Flavioni dimostra il suo impegno verso la promozione della cultura della lettura e il sostegno allo sviluppo personale dei suoi studenti. Che sia un luogo di incontro, di scoperta e di crescita per tutti coloro che varcheranno le sue porte.